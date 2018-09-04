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«Беззащитные защитники»: опубликовано исследование нарушений прав адвокатов в Украине с 2016 по 2018 год

04 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Инициативная группа по защите прав адвокатов представила исследование нарушений прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в Украине за период 2016 года – первый квартал 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк.

«Идея провести исследование возникла по причине систематического грубого нарушения непосредственно моих профессиональных прав, моей команды «AVER LEX» и моих коллег по рынку, которых мы неоднократно защищали большинством адвокатского сообщества», – пишет г-жа Просянюк.

Отчет содержит 57 страниц и доступен в электронном формате.

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