«Беззащитные защитники»: опубликовано исследование нарушений прав адвокатов в Украине с 2016 по 2018 год

Инициативная группа по защите прав адвокатов представила исследование нарушений прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в Украине за период 2016 года – первый квартал 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк.
«Идея провести исследование возникла по причине систематического грубого нарушения непосредственно моих профессиональных прав, моей команды «AVER LEX» и моих коллег по рынку, которых мы неоднократно защищали большинством адвокатского сообщества», – пишет г-жа Просянюк.
Отчет содержит 57 страниц и доступен в электронном формате.
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