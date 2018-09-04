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ААУ приглашает узнать формулу успеха на осеннем форуме

04 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Форум ААУ «Адвокатура. Формула успеха» пройдет 20 сентября Форум ААУ «Адвокатура. Формула успеха» пройдет 20 сентября

Уже 20 сентября 2018 года на Форуме ААУ «Адвокатура. Формула успеха» вас ждет калейдоскоп мастер-классов и рекомендации от лучших экспертов в сфере юридического бизнеса.

Ассоциация адвокатов Украины приглашает присоединиться к обсуждению главных вопросов, касающихся тенденций и развития юруслуг, стратегии построения коммуникаций, маркетинга для индивидуально практикующего адвоката и АО, Legal tech и инноваций, развития региональных компаний, а также монополии адвокатской деятельности.

Дата: 20 сентября 2018 года

Время: 09.00 – 18.00

Место проведения: конференц-холл «Депо», ул. Антоновича, 50.

Партнеры: ESQUIRES, EVRIS, Lavrynovych & Partners Law Firm, VB PARTNERS, AMBER CORPORATION, АБ Елены Бабич, БОССОМ ГРУП.

По итогам форума вы сможете «вывести» свою формулу успеха, которая поможет в достижении ваших высоких целей!

Программа и регистрация по ссылке.

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