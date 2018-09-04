ААУ приглашает узнать формулу успеха на осеннем форуме

Уже 20 сентября 2018 года на Форуме ААУ «Адвокатура. Формула успеха» вас ждет калейдоскоп мастер-классов и рекомендации от лучших экспертов в сфере юридического бизнеса.
Ассоциация адвокатов Украины приглашает присоединиться к обсуждению главных вопросов, касающихся тенденций и развития юруслуг, стратегии построения коммуникаций, маркетинга для индивидуально практикующего адвоката и АО, Legal tech и инноваций, развития региональных компаний, а также монополии адвокатской деятельности.
Дата: 20 сентября 2018 года
Время: 09.00 – 18.00
Место проведения: конференц-холл «Депо», ул. Антоновича, 50.
Партнеры: ESQUIRES, EVRIS, Lavrynovych & Partners Law Firm, VB PARTNERS, AMBER CORPORATION, АБ Елены Бабич, БОССОМ ГРУП.
По итогам форума вы сможете «вывести» свою формулу успеха, которая поможет в достижении ваших высоких целей!
Программа и регистрация по ссылке.
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Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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