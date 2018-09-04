Сегодня 04 сентября 2018 года, 18:56

Актуальные экономические показатели Украины и тенденции рынка недвижимости: экспертные оценки

В каком направлении движется украинский рынок недвижимости, журналисты узнали из первых уст в ходе сегодняшнего пресс-завтрака с лидерами отрасли, организованного NAI Ukraine. Об экономических показателях Украины в первом полугодии 2018-го в разрезе других государств и актуальных тенденциях в сегментах жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости рассказали Виталий Бойко, генеральный директор NAI Ukraine, Дмитрий Корниенко, руководитель департамента корпоративной недвижимости NAI Ukraine, Виталий Мельник, генеральный директор UDP (UNIT.City), Андрей Ваврыш, генеральный директор Saga Development (Riverside Development), Анна Корягина, коммерческий директор Ceetrus Ukraine (Immochan Ukraine).

В ходе мероприятия эксперты презентовали сравнительный анализ (за шесть месяцев 2018-го) ключевых экономических показателей Украины и других стран. Так, многие важные параметры национальной экономики превосходят уровень большинства не только азиатских, африканских или южноамериканских стран, но и многих развитых европейских государств. Скажем, номинальный ВВП Украины сегодня значительно превышает показатели многих небольших развитых стран. При этом представители NAI Ukraine отметили, что объем ВВП стоит рассматривать по паритету покупательской способности: это более корректно, так как учитывается покупательная способность валюты страны. Так, Украина занимает 15-е место в рейтинге европейских стран по ВВП (по паритету покупательной способности), опередив такие государства, как Португалия, Дания, Финляндия. А в аналогичном рейтинге стран мира находится на 50-й позиции (выше чем, например, Катар или Израиль).

Главным драйвером отечественной экономики, как известно, является сельское хозяйство (по итогам 2017-го Украина как производитель сельхозпродукции среди других стран мира занимает 17-ю позицию), но и другие показатели Украины в этом году вселяют оптимизм, например, объемы строительных работ и розничной торговли. Объем последней, как отмечалось, у нашей страны один из самых высоких среди европейских государств: в денежном эквиваленте он составляет 16 млн долл. США. Для сравнения: суммарный объем розничной торговли стран Балтики исчисляется 14, 5 млн долл. США.

Ярким примером улучшения динамики украинской экономики эксперты называют активную экспансию международных ритейлеров в страну: в первом полугодии текущего года на рынок вышли порядка 10 новых брендов, в частности, H&M, Defacto, Koton и другие. Так, если в 2016 году средняя вакантность в ТЦ Киева составляла 10%, то показатели первого полугодия 2018-го свидетельствуют о дефиците: средняя вакантность в столичных ТЦ сейчас составляет 4%. Новыми брендами для Украины ознаменовался и сегмент гостиничной недвижимости.

В сфере жилой недвижимости, констатируют эксперты, Украина также занимает лидирующие позиции по объему введенных квадратных метров. Так, Киев и область четыре года подряд демонстрируют ощутимый рост: только за 2017-й было введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м полезной площади. Для сравнения: соответствующие показатели Варшавы и ее воеводств — 1,5 млн кв. м, а Берлина и его агломерации — 0,9 млн кв. м. Как подчеркивалось, из-за растущей конкуренции локальные девелоперы сегодня все больше фокусируются на неценовых факторах спроса в сегментах класса комфорт и выше.