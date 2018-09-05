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В LHS стартовал ІІІ Международный форум по исполнительному производству

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Legal High School начал работу ІІІ Международный форум по исполнительному производству. В фокусе внимания первой панельной дискуссии «Достижения и перспективы Украины в исполнении решений» следующие вопросы: итоги реформы исполнительного производства; сводное исполнительное производство: законодательный миф и реальность; частный исполнитель vs государственный исполнитель: проблемы взаимодействия и организации работы; опыт работы дисциплинарной комиссии частных исполнителей — проблема единства подходов; причины уменьшения возможности доступа к профессии частных исполнителей; проблемы обеспечения безопасности участников исполнительного производства; министерство частных исполнителей: регуляторная деятельность Ассоциации частных исполнителей Украины.

Модератором дискуссии выступает управляющий партнер ЮФ Evris Игорь Кравцов. Участники дискуссии: заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович, заместитель директора департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины, заместитель председателя дисциплинарной комиссии частных исполнителей Игорь Багно, частный исполнитель Сербии, иностранный эксперт Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE» Дамир Сите, заместитель председателя Совета частных исполнителей Украины Александр Сивокозов, председатель ОО «Агентство по вопросам исполнения решений» Владимир Боеру.

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