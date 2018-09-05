Сегодня 05 сентября 2018 года, 10:18

Количество заявлений на конкурсы в ВС и ВАС увеличилось вдвое — ВККС

За последние дни количество заявлений от юристов на участие в конкурсах на должности судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда увеличилось вдвое по сравнению с прошлой неделей. По состоянию на 3 сентября 2018 года ВККС уже получила 60 заявлений от кандидатов для участия в конкурсе в Верховный Суд и 25 заявлений для участия в конкурсе в Высший антикоррупционный суд.

В частности, из 60 заявлений в ВС по 20 поданы в Кассационный административный суд и Кассационный гражданский суд, 11 — в Кассационный уголовного суда и еще девять — в Кассационный хозяйственный суд.

Из 25 заявлений на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд 22 заявления поданы в суд первой инстанции и три — в Апелляционную палату ВАС.

«Завершился период отпусков, и сейчас мы ожидаем существенного увеличения заявлений об участии в конкурсах. Не надо забывать, что кандидатам необходимо время на получение от уполномоченных структур всех документов, требуемых по условиям конкурса. Для удобства всех кандидатов мы ввели исключительно почтовую форму подачи документов. Это означает, что количество заявлений на конкурсы мы будем знать в двадцатых числах сентября», — отметил заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.

Станислав Щотка также обратился к юристам, которые еще колеблются подавать заявки на участие в конкурсах. «Решение участвовать в конкурсе и изменить свою карьеру однозначно не из простых. Однако это шанс для судей, адвокатов и ученых, имеющих более 10 лет опыта, стать частью важных изменений в стране и помочь новому Верховному Суду строить новую судебную практику. Это также возможность для юристов, которые имеют пять лет опыта, приобщиться к действиям страны по борьбе с коррупцией. Тем, кто сомневается, советуем этим шансом все же воспользоваться», — отмечает Станислав Щотка.

Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 года объявила конкурсы на 78 должностей судей ВС и 39 должностей судей ВАС. Подача документов осуществляется с 8 августа по 14 сентября 2018 года.