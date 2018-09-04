Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 сентября 2018 года, 18:56

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГСА насчитывает в Украине семь неработающих судов

04 сентября 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

В Украине не осуществляют правосудие семь судов, поскольку в них нет ни одного судьи. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации Украины (ГСА) в ответе на запрос УНН.

Как рассказали в ГСА, в частности, не работали по состоянию на 10 августа 2018 года Тростянецкий районный суд Винницкой области, где по штату должно быть четыре судьи, но нет ни одного, Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области (в штате должно быть три судьи), Станично-Луганский районный суд Луганской (в штате должно быть пять судей), Жидачевский районный суд Львовской области (штат — четыре судьи), Лохвицкий районный суд Полтавской области (штат — четыре судьи), Радивиловский райсуд Ровенской области (штат — три судьи) и Куликовский районный суд Черниговской области (штат — три судьи).

При этом, по их информации, всего в Украине насчитывается 663 суда, из которых 78 находятся на временно оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, во всех местных и апелляционных судах страны на 10 августа работали 4838 судей, имеющих полномочия рассматривать дела.

Как подчеркивают в УНН, ранее председатель Совета судей Украины Олег Ткачук сообщал, что в Украине не работают 22 суда. Однако, как уточнили УНН в ГСА, говорилось, в том числе и о тех неработающих судах, судьи которых сейчас находятся в отпусках.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 0 (1080) от 04/09/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 0 (1080)
Акцент

Тоска почета

Государство и юристы

Алгоритм лишения

Отрасли практики

Закатать в банки

Тема номера:

Выйти на замену

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом