Сегодня 04 сентября 2018 года, 18:56

ГСА насчитывает в Украине семь неработающих судов

В Украине не осуществляют правосудие семь судов, поскольку в них нет ни одного судьи. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации Украины (ГСА) в ответе на запрос УНН.

Как рассказали в ГСА, в частности, не работали по состоянию на 10 августа 2018 года Тростянецкий районный суд Винницкой области, где по штату должно быть четыре судьи, но нет ни одного, Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области (в штате должно быть три судьи), Станично-Луганский районный суд Луганской (в штате должно быть пять судей), Жидачевский районный суд Львовской области (штат — четыре судьи), Лохвицкий районный суд Полтавской области (штат — четыре судьи), Радивиловский райсуд Ровенской области (штат — три судьи) и Куликовский районный суд Черниговской области (штат — три судьи).

При этом, по их информации, всего в Украине насчитывается 663 суда, из которых 78 находятся на временно оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, во всех местных и апелляционных судах страны на 10 августа работали 4838 судей, имеющих полномочия рассматривать дела.

Как подчеркивают в УНН, ранее председатель Совета судей Украины Олег Ткачук сообщал, что в Украине не работают 22 суда. Однако, как уточнили УНН в ГСА, говорилось, в том числе и о тех неработающих судах, судьи которых сейчас находятся в отпусках.