Сегодня 04 сентября 2018 года, 13:48

LHS Discussion Hub: за пять лет большинство налогоплательщиков адаптировались к ТЦО

Сегодня в рамках Школы налоговой практики Legal High School прошел LHS Discussion Hub «Глобальные тренды трансфертного ценообразования». В фокусе обсуждения участников — общий обзор результатов последних отчетных компаний в сфере ТЦО в Украине, национальное законодательство, актуальные законодательные инициативы, глобальные тенденции в сфере ТЦО и неразрешенные проблемы.

Статистические данные

«Трансфертное ценообразование — это механизм, позволяющий перемещать базу налогообложения из одной страны в другую», — напомнила модератор дискуссии, партнер EUCON Международный правовой центр Лариса Врублевская. По ее словам, если в первые несколько лет действия профильного законодательства (начиная с 2013 года) контроль в сфере ТЦО был довольно осторожный, то сейчас контрольно-проверочные мероприятия усилились.

Затем г-жа Врублевская остановилась на статистических данных. Так, говоря о декларировании контролируемых операций в разрезе стран, она отметила, что здесь лидирует Кипр (27,09%), далее следуют Россия (18,13%), Швейцария (15,25%) и Арабские Эмираты (12,54%). Что касается структуры контролируемых операций, то наибольший показатель у банковских операций (56,90%), затем идут торговые операции (31,19%), финансовые услуги (6,08%). В настоящее время, по информации спикера, контролирующими органами осуществляется 30 проверок по соблюдению принципа «вытянутой руки»; всего назначено 68 проверок, 38 уже завершены. Как подчеркнула Лариса Врублевская, каждой из этих проверок предшествует огромная аналитическая работа. Что касается проверяемых налогоплательщиков, что «топ» возглавляет экспорт сельскохозяйственной продукции, далее в рейтинге — промышленные производители, производители пищевой промышленности, транспортные и туристические услуги, импорт лекарств и компьютерное программирование.

Параллельно статистические данные комментировал начальник отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента налогового и таможенного аудита ГФС Украины Николай Мишин. Г-жа Врублевская акцентировала внимание на том, что с каждым годом увеличивается количество налогоплательщиков, которые самостоятельно корректируют налоговые обязательства. По состоянию на 15 марта 2018 года финансовый результат увеличен до налогообложения на 5,3 млрд грн. Г-н Мишин добавил, что ожидается значительное увеличение этой суммы по состоянию на 1 октября с.г.

«Мы видим, что уровень знаний налогоплательщиков в сфере ТЦО повысился. Повысился и уровень знаний контролирующих органов», — заметил Николай Мишин. По его словам, если контролирующие органы запрашивают документацию у налогоплательщика, то есть большая вероятность, что они видят нарушение. Довольно часто после подачи документации компании осуществляют самостоятельную корректировку. Но даже это не спасает от проверки.

Адаптация к ТЦО

«Большинство налогоплательщиков адаптировалось к ТЦО», — убежден Николай Мишин. С этим согласилась и старший консультант группы трансфертного ценообразования KPMG в Украине, экс-руководитель отдела проверок трансфертного ценообразования офиса крупных плательщиков ГФС Украины Евгения Марущенко. По ее словам, налогоплательщики готовят соответствующую документацию и ответы на запросы, некоторые компании создали отдельное подразделение или выделили специалиста для подготовки части документации. Г-жа Врублевская добавила, что если в 2013—2014 годах руководители компаний могли даже запрещать подавать отчеты, то сейчас таких ситуаций нет. Тем не менее состояние бухгалтерского учета некоторых налогоплательщиков не позволяет осуществить полноценный экономический анализ, недостаточно внимания уделяется внутренним сопоставимым операциям. Что касается контролирующих органов, то полной готовности не видно в вопросе экономического анализа.

Партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования «ВТС Консалтинг» Иван Шинкаренко напомнил о другом важном фигуранте взаимоотношений в сфере ТЦО — штаб-квартирах мультинациональных компаний. Важно, чтобы национальные правила ТЦО серьезно воспринимались там. Важно, чтобы в Украине правила ТЦО работали эффективно, в противном случае Украина не сможет нормально развиваться, считает г-н Шинкаренко.

Главный консультант отдела финансовой безопасности Национального института стратегических исследований Юлия Касперович подчеркнула, что развитие контроля ТЦО очень ощутимо и у нее позитивные ожидания в отношении будущей динамики.

В свою очередь, главный специалист отдела имплементации международных договоров и ТЦО Мария Веремиенко проанализировала изменения законодательства. В частности, разработан законопроект, направленный на гармонизацию национального законодательства с планом BEPS. Среди прочего имплементируются шаги 8, 9 и 10 BEPS (в частности, предусматривается введение в Налоговом кодексе Украины концепции превалирования сути над формой). Министерство финансов Украины и Национальный банк Украины создали рабочую группу, которая занимается доработкой этого законопроекта в связи с принятием Закона Украины «О валюте и валютных операциях».

Николай Мишин акцентировал внимание на том, что ТЦО — это не точная наука, нельзя просто взять и сравнить две нормы или несколько цифр: «Одно и то же событие два человека могут толковать по-разному. Нужно исключить субъективизм, оставив только математические и юридические формулы». Именно поэтому как можно чаще необходимо применять институт медиации. Г-н Мишин отметил, что процесс медиации присутствует практически в каждой ТЦО-проверке. В процессе проверки контролирующие органы презентуют выводы, дают шанс налогоплательщику предоставить свои контраргументы, и если они убедительны, изменяют позицию.

«К ТЦО следует относиться очень серьезно, — подводя итоги обсуждения, отметила Лариса Врублевская. — В ближайшее время эта сфера приобретет стратегическое значение».