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Работодателям, выплачивающим зарплату свыше 50 тыс. грн наличными, грозят санкции от ГФС

Зарплаты свыше 50 тыс. грн должны выплачиваться исключительно по безналу. К такому выводу пришла сотрудники Государственной фискальной службы в Сумской области, предоставляя индивидуальную налоговую консультацию (письмо от 14 августа 2018 года № 3531/ІПК/18-28-14-06-31) одному из субъектов хозяйствования. О правовых последствиях подобной позиции пишет UBR.

При этом фискалы напомнили, что ограничения на наличные расчеты распространяются не только на операции с физлицами, но и на расчеты между юрлицами – в этом случае наличная сумма не должна превышать 10 тыс. грн. Иначе предпринимателям грозят солидные штрафы.

Впрочем, единого мнения относительно выплат крупных зарплат наличными нет даже у самих налоговиков. Немногим ранее, в своем другом письме от 18 июля 2018 года № 3163/6/99-99-14-05-01-15/ІПК, ГФС придерживалась иного мнения: указанные ограничения затрагивают только операции оплаты товаров и услуг, но не распространяются на зарплаты.

Двойственность трактовок одного и того же положения не удивительна, ведь речь идет об индивидуальных консультациях налоговиков. Которые, согласно статье 52.2 Налогового Кодекса, носят сугубо индивидуальный характер и могут использоваться исключительно налогоплательщиками, которым они предоставлены. Между тем, последнее письмо ГФС вызвало в бухгалтерском сообществе волну негодования. «На профильных форумах экономисты предлагают налоговикам не останавливаться на достигнутом – раз уж фискалы фактически приравняли зарплату к товару, почему бы не начать облагать ее еще и НДС?», – ставят вопрос журналисты.

Надо отметить, что сама налоговая не является бенефициаром упомянутых ограничений. Требования к организации наличных расчетов закреплены в Постановлении НБУ №148 от 29 декабря 2017 года. А выписанные в нем лимиты на расчеты наличными средствами с юридическими и физическими лицами применяются ко всем субъектам хозяйствования.

Более того, в своем письме от 22 мая 2018 года № 50-0007/28247 чиновники НБУ пояснили, что установленные требования распространяются и на расчеты по сделкам с участием юрлиц, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, «которые могут быть оценены в денежной форме, в том числе на выдачу и возврат средств под отчет, финансовой помощи, выплаты, связанные с оплатой труда».

Иными словами, говорят юристы, ограничения затрагивают любые платежи, которые исходят от субъектов хозяйствования (юрлиц и ФЛП) в пользу физлиц, включая и заработную плату, и компенсации затрат и пр. Следовательно, выплата работодателем зарплаты наличными более 50 тыс. грн на одного человека является нарушением. И очевидно, что фискальные органы не оставят его без внимания.

«В первую очередь такие ограничения затронут работодателей, которым нужно выплатить заработную плату платы на сумму свыше 50 тыс. грн, а работник не хочет или не имеет возможности получать выплату на карточный счет в банке. Исходя из письма НБУ, под ограничения наличных расчетов подпадают и выплаты на бензин водителям предприятия или айтишнику за предоставленные услуги. Нельзя превышать установленный лимит также при оплате за товары, приобретенные на хозяйственные нужды за счет наличных, полученных с помощью электронного платежного средства», — заметила в разговоре с UBR.ua управляющий партнер АО «СК ГРУП» Мария Аксаитова.

Входит, если физлицу-сотруднику или фрилансеру по договору гражданско-правового характера подлежит выплата заработной платы или гонорара, сумма которых превышает 50 тыс. грн, такая выплата не может быть произведена наличными в один день. А контроль за расчетами наличными осуществляет ГФС путем проведения документальных и фактических проверок, напоминают юристы.

«Фактические проверки, как правило, проводятся по вопросам оприходования наличности и применения РРО (кассовых аппаратов). Это наиболее характерно для торговых предприятий и заведений общественного питания. А в основном кассовые операции проверяются при плановых (реже – внеплановых) проверках предприятий и ФЛП. Причем любая плановая проверка ГФС означает, что будет проверяться и касса», — рассказала UBR.ua старший юрист практики налогового права АО Juscutum Галина Пилипенко.

Если фискалы обнаружат нарушение по части наличных расчетов, предприятию грозит штраф. За первое выявленное нарушение в течение года – от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторный проступок в течение года придется раскошелиться уже на сумму от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

При этом, говорят юристы, индивидуальная налоговая консультация – не панацея от бед. Если все сделать согласно «бумажке», компанию хоть и не оштрафуют, но от доначислений самих налогов, если ревизоры сочтут, что они не уплачены в должном размере, она не убережет.

«Нередки случаи, когда налогоплательщики «попадают в капкан» диаметрально противоположных взглядов, изложенных в «соседствующих по времени» индивидуальных налоговых консультациях», — добавила Галина Пилипенко.

Несмотря на законодательные противоречия, велика вероятность того, что при проверке фискалы все же будут трактовать правила по наличным ограничениям в свою пользу, говорят юристы.

«Юридически законодательство не относит трудовые правоотношения, в том числе выплату зарплат, к хоздеятельности. А вот работа физлица, основанная на гражданско-правовой сделке, а не на трудовом соглашении с работодателем, как раз относится к хозяйственной деятельности, как и выдача наличных денег работникам под отчет, в частности, на командировки», — заметил в разговоре с UBR.ua старший юрист ЮКК «Де-Юре» Дмитрий Оносовский.

С учетом того, что по этому вопросу отсутствует устоявшаяся судебная практика, во избежание сложностей с налоговыми органами, юристы все же советуют не превышать ограничения в 50 тыс. грн при выплате заработной платы или других связанных по своей природе платежей наличными.

«Лучше не рисковать и переводить данную сумму на карточку сотруднику. Советуем не превышать ограничение в 50 тыс. грн для расчета с физлицом (не зарегистрированным как частный предприниматель, но и не являющимся сотрудником предприятия) и физлицом-сотрудником. А что касается фрилансера, который может выступить как частный предприниматель – только 10 тыс. грн. в день», — подметила в разговоре с UBR.ua финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко.