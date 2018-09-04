Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 сентября 2018 года, 18:56

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Работодателям, выплачивающим зарплату свыше 50 тыс. грн наличными, грозят санкции от ГФС

04 сентября 2018 года Источник:UBR

Зарплаты свыше 50 тыс. грн должны выплачиваться исключительно по безналу. К такому выводу пришла сотрудники Государственной фискальной службы в Сумской области, предоставляя индивидуальную налоговую консультацию (письмо от 14 августа 2018 года № 3531/ІПК/18-28-14-06-31) одному из субъектов хозяйствования. О правовых последствиях подобной позиции пишет UBR.

При этом фискалы напомнили, что ограничения на наличные расчеты распространяются не только на операции с физлицами, но и на расчеты между юрлицами – в этом случае наличная сумма не должна превышать 10 тыс. грн. Иначе предпринимателям грозят солидные штрафы.

Впрочем, единого мнения относительно выплат крупных зарплат наличными нет даже у самих налоговиков. Немногим ранее, в своем другом письме от 18 июля 2018 года № 3163/6/99-99-14-05-01-15/ІПК, ГФС придерживалась иного мнения: указанные ограничения затрагивают только операции оплаты товаров и услуг, но не распространяются на зарплаты.

Двойственность трактовок одного и того же положения не удивительна, ведь речь идет об индивидуальных консультациях налоговиков. Которые, согласно статье 52.2 Налогового Кодекса, носят сугубо индивидуальный характер и могут использоваться исключительно налогоплательщиками, которым они предоставлены. Между тем, последнее письмо ГФС вызвало в бухгалтерском сообществе волну негодования. «На профильных форумах экономисты предлагают налоговикам не останавливаться на достигнутом – раз уж фискалы фактически приравняли зарплату к товару, почему бы не начать облагать ее еще и НДС?», – ставят вопрос журналисты.

Надо отметить, что сама налоговая не является бенефициаром упомянутых ограничений. Требования к организации наличных расчетов закреплены в Постановлении НБУ №148 от 29 декабря 2017 года. А выписанные в нем лимиты на расчеты наличными средствами с юридическими и физическими лицами применяются ко всем субъектам хозяйствования.

Более того, в своем письме от 22 мая 2018 года № 50-0007/28247 чиновники НБУ пояснили, что установленные требования распространяются и на расчеты по сделкам с участием юрлиц, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, «которые могут быть оценены в денежной форме, в том числе на выдачу и возврат средств под отчет, финансовой помощи, выплаты, связанные с оплатой труда».

Иными словами, говорят юристы, ограничения затрагивают любые платежи, которые исходят от субъектов хозяйствования (юрлиц и ФЛП) в пользу физлиц, включая и заработную плату, и компенсации затрат и пр. Следовательно, выплата работодателем зарплаты наличными более 50 тыс. грн на одного человека является нарушением. И очевидно, что фискальные органы не оставят его без внимания.

«В первую очередь такие ограничения затронут работодателей, которым нужно выплатить заработную плату платы на сумму свыше 50 тыс. грн, а работник не хочет или не имеет возможности получать выплату на карточный счет в банке. Исходя из письма НБУ, под ограничения наличных расчетов подпадают и выплаты на бензин водителям предприятия или айтишнику за предоставленные услуги. Нельзя превышать установленный лимит также при оплате за товары, приобретенные на хозяйственные нужды за счет наличных, полученных с помощью электронного платежного средства», — заметила в разговоре с UBR.ua управляющий партнер АО «СК ГРУП» Мария Аксаитова.

Входит, если физлицу-сотруднику или фрилансеру по договору гражданско-правового характера подлежит выплата заработной платы или гонорара, сумма которых превышает 50 тыс. грн, такая выплата не может быть произведена наличными в один день. А контроль за расчетами наличными осуществляет ГФС путем проведения документальных и фактических проверок, напоминают юристы.

«Фактические проверки, как правило, проводятся по вопросам оприходования наличности и применения РРО (кассовых аппаратов). Это наиболее характерно для торговых предприятий и заведений общественного питания. А в основном кассовые операции проверяются при плановых (реже – внеплановых) проверках предприятий и ФЛП. Причем любая плановая проверка ГФС означает, что будет проверяться и касса», — рассказала UBR.ua старший юрист практики налогового права АО Juscutum Галина Пилипенко.

Если фискалы обнаружат нарушение по части наличных расчетов, предприятию грозит штраф. За первое выявленное нарушение в течение года – от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторный проступок в течение года придется раскошелиться уже на сумму от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

При этом, говорят юристы, индивидуальная налоговая консультация – не панацея от бед. Если все сделать согласно «бумажке», компанию хоть и не оштрафуют, но от доначислений самих налогов, если ревизоры сочтут, что они не уплачены в должном размере, она не убережет.

«Нередки случаи, когда налогоплательщики «попадают в капкан» диаметрально противоположных взглядов, изложенных в «соседствующих по времени» индивидуальных налоговых консультациях», — добавила Галина Пилипенко.

Несмотря на законодательные противоречия, велика вероятность того, что при проверке фискалы все же будут трактовать правила по наличным ограничениям в свою пользу, говорят юристы.

«Юридически законодательство не относит трудовые правоотношения, в том числе выплату зарплат, к хоздеятельности. А вот работа физлица, основанная на гражданско-правовой сделке, а не на трудовом соглашении с работодателем, как раз относится к хозяйственной деятельности, как и выдача наличных денег работникам под отчет, в частности, на командировки», — заметил в разговоре с UBR.ua старший юрист ЮКК «Де-Юре» Дмитрий Оносовский.

С учетом того, что по этому вопросу отсутствует устоявшаяся судебная практика, во избежание сложностей с налоговыми органами, юристы все же советуют не превышать ограничения в 50 тыс. грн при выплате заработной платы или других связанных по своей природе платежей наличными.

«Лучше не рисковать и переводить данную сумму на карточку сотруднику. Советуем не превышать ограничение в 50 тыс. грн для расчета с физлицом (не зарегистрированным как частный предприниматель, но и не являющимся сотрудником предприятия) и физлицом-сотрудником. А что касается фрилансера, который может выступить как частный предприниматель – только 10 тыс. грн. в день», — подметила в разговоре с UBR.ua финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 0 (1080) от 04/09/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 0 (1080)
Акцент

Тоска почета

Государство и юристы

Алгоритм лишения

Отрасли практики

Закатать в банки

Тема номера:

Выйти на замену

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом