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Посол назвал трудности при привлечении немецких депутатов к ответственности за посещение Крыма

04 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Посольство Украины в Германии инициировало уголовные производства в отношении нескольких немецких депутатов, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью «Европейской правде».

По его словам, немецкое законодательство предусматривает тюремный срок до восьми лет лишения свободы за незаконное посещение оккупированных территорий.

«То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства», – подчеркнул дипломат.

По словам Мельника, ответственность должны понести не только политики. В прошлом году посольство инициировало уголовное производство по солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, который гастролировал в Крыму.

Вместе с тем посол подчеркнул, что возможности реального наказания нарушителей ограничены.

«Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения», – отметил г-н Мельник, добавив, что, несмотря на все, «креативный процесс» по привлечению этих людей к ответственности продолжается.

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