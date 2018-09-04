Сегодня 04 сентября 2018 года, 17:13

Нацкомиссия по тарифам оштрафовала «Укрзализныцю»

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала «Укрзализныцю» за нарушение Лицензионных условий по передаче электрической энергии, Лицензионных условий по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, Лицензионных условий по распределению электрической энергии и Лицензионных условий по поставке электрической энергии на 425 000 гривен. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 сентября 2018 года, передает корреспондент «УНН».

В частности, в результате внеплановой проверки ПАО «Укрзализныця», проведенной в Киеве и Киевской области был выявлен ряд нарушений в сфере поставок и распределения электрической энергии.

Учитывая это, Комиссия оштрафовала компанию на 425 тыс. гривен.

Кроме того, Департамента по регулированию отношений в сфере энергетики была поставлена задача подготовить и вынести на открытое заседание НКРЭКУ проект решения об установлении (пересмотре) тарифов на распределение электроэнергии и тарифов на поставку электрической энергии «Укрзализныця» путем его изменения в сторону уменьшения на общую сумму 331 млн 174,62 тыс. грн (без НДС).

Нацкомиссия также обязала «Укрзализныцю» до 1 октября 2018 года подать на одобрение в НКРЭКУ изменения в инвестиционную программу по распределению и поставке электрической энергии на 2018 год, которыми учесть экономию средств в сумме 1 млн 580,51 тыс. грн (без НДС) , которая сложилась при выполнении мероприятий Инвестиционной программы по распределению электрической энергии и поставку электрической энергии по регулируемому тарифу на 2017 год.

В случае непредоставления компанией вышеупомянутых изменений Департамент по регулированию отношений в сфере энергетики должно подготовить и вынести на открытое заседание НКРЭКУ проект решения об установлении (просмотра) тарифов на распределение электроэнергии и тарифов на поставку электрической энергии «Укрзализныци» путем его изменения в сторону уменьшения на соответствующую сумму.