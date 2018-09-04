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Крымская полиция открыла уголовное производство в отношении ФСБ

04 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Полиция Крыма открыла уголовные производства по фактам незаконного задержания граждан Украины и захвата судна пограничниками ФСБ РФ. Вчера вечером моряки находились на пограничной заставе г.Севастополя. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

Как отмечается, в Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины о задержании представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» украинского рыболовного судна «ЯОД 2105» и членов его команды. Происшествие произошло 28 августа этого года в акватории Черного моря.

По данным фактам начаты два уголовных производства по части 1 статьи 146-1 (насильственное исчезновение) и части 2 статьи 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) Уголовного кодекса Украины. За совершение этих уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

По состоянию на вечер 3 сентября с.г. четверо украинских рыбаков находились на пограничной заставе г.Севастополя.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Следователи устанавливают все обстоятельства, имеющие значение для открытых полицией уголовных производств.

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