Сегодня 04 сентября 2018 года, 17:13

Суд обязал ответчика разместить в Facebook вступительную и резолютивную части решения

Суд может обязать ответчика по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации разместить в Facebook вступительную и резолютивную части судебного решения.

В частности, такой способ защиты прав применил Винницкий городской суд Винницкой области в решении от 18 июля 2018 года по делу №127/16577/17.

Согласно фабуле дела, винничанку в Facebook обвиняли в том, что она является «титушкой» и «лает» на активистов.

В исковом заявлении требовалось обязать ответчика опровергнуть недостоверную информацию путем размещения на своей странице пользователя сети Facebook резолютивной части решения суда в ближайшее время со дня вступления решения по делу в законную силу тем же шрифтом, что и обжалуемое сообщение, не допуская при этом комментариев. Также ставилось требование возместить причиненный моральный вред в сумме 10 000 грн и взыскать судебный сбор.

Рассмотрев дело, суд решил частично удовлетворить исковые требования. Суд решил, что компенсацию за моральный вред следует уменьшить до тысячи гривен, а опубликовать в социальной сети нужно также вступительную часть решения. Отмечается, что «с учетом максимальной эффективности опровержения и при условии, что такое опровержение охватит максимальное количество лиц, которые восприняли предварительно распространенную информацию», суд считает, что опровержение следует осуществить путем обязательства ответчицы разместить на своей странице пользователя сети Facebook вступительную и резолютивную части решения не позднее месяца со дня вступления решения в законную силу.

«Обязать ответчика опровергнуть недостоверную и нарушающую личные неимущественные права — честь, достоинство и деловую репутацию истца информацию путем размещения на странице пользователя сети Facebook под именем «Olga Gandurska» вступительной и резолютивной части данного решения после его вступления в силу», — говорится в резолютивной части.