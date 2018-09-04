Сегодня 04 сентября 2018 года, 15:31

Эксперты обсудят вопросы получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий

Правозащитников, журналистов и общественных активистов приглашают на открытую дискуссию на тему «Защита прав детей, пострадавших в результате военных действий». Дискуссия состоится 6 сентября с.г. в 10.30 в Украинском кризисном медиацентре.

По данным экспертов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине за период с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года в результате конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 140 детей. Более 230 тыс. детей стали переселенцами. Война и оккупация могут лишить радости детства целое поколение украинских детей. В противоположность этому государство предусмотрело механизм социальной защиты пострадавших вследствие войны детей, в том числе и посредством получения специального статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Однако из-за существующих в законодательстве недостатков этот официальный статус получили единицы.

В апреле 2018 года были внесены изменения, которые упрощали порядок получения ребенком такого статуса. Но даже после этого в течение последних трех месяцев к советникам по вопросам внутренне перемещенных лиц по всей Украине поступают обращения граждан, заявляющих о трудностях при получении статуса, оформлении соответствующей социальной помощи. Почему возникли эти трудности и как их преодолеть, попытаются ответить участники экспертной дискуссии.

Перечень спикеров:

- Александра Магурова, советник по вопросам ВПЛ в Киеве;

- Валерия Вершинина, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ»;

- Наталья Оноприенко-Капустина, начальник Службы детей и семьи Киевской областной госадминистрации;

- Людмила Калгина, и.о. директора Киевского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи;

- Руслан Колбаса, директор Департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины.

В качестве спикеров также приглашены представители Министерства социальной политики Украины, Офиса Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и другие.