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Россия и США лишили мандата ООН инициаторов запрета боевых роботов — СМИ

04 сентября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Государствам — сторонникам запрета смертоносных автономных систем вооружений, или роботов-убийц, не удалось добиться мандата ООН на выработку юридически обязывающего международного договора в этой сфере. Таковы результаты завершившихся в Женеве переговоров на площадке Конвенции по негуманному оружию. Среди тех, кто выступил против радикальных ограничительных мер, оказалась и Россия. Об этом пишет российское издание «КоммерсантЪ».

В переговорах в Женеве под эгидой ООН приняли участие делегации из 88 стран, включая Россию. Консультации о будущем смертоносных автономных систем (САС) начались 27-го и должны были завершиться 31 августа с.г. Однако в 18.00 в пятницу председателю Группы правительственных экспертов, индийскому дипломату Амандипу Джилу пришлось пойти на крайние меры: делегаты никак не могли согласовать итоговое заявление, и, чтобы избежать провала мероприятия, он объявил о «заморозке времени». Найти устраивающие большинство участников формулировки удалось лишь к раннему утру субботы.

Напомним, что перспективы САС дипломаты начали предметно обсуждать совсем недавно: первая такая встреча состоялась в декабре 2017 года, вторая — в апреле 2018-го. В качестве дискуссионной площадки был выбран формат Конвенции по негуманному оружию. Именно в ее рамках в свое время рождались запреты кассетных боеприпасов, напалма, ослепляющих лазеров и противопехотных мин.

С инициативой запретить полностью автономных роботов-убийц (речь идет о самых разных видах вооружений — от беспилотников до танков и систем ПВО) выступили несколько государств, в частности, Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия, Ватикан. Всего сейчас идею запрета поддерживают 26 стран. Россия в их число не входит. При этом, по данным аналитиков американской исследовательской компании MarketsandMarkets, мировой рынок технологий искусственного интеллекта военного назначения в 2017 году составил 6,26 млрд долларов США. Эксперты полагают, что к 2025 году этот показатель поднимется до 18,82 млрд долларов США.

Сторонники запрета роботов-убийц надеялись, что третья встреча в Женеве позволит наделить Группу правительственных экспертов мандатом на выработку соответствующего юридически обязывающего международного договора. Но Россия заранее дала понять, что заблокирует это предложение. Как пояснили «Ъ» в МИД РФ, скептическая позиция Москвы связана с целым рядом обстоятельств. «Во-первых, надо учитывать, что речь идет о технике, не имеющей пока реально действующих образцов. Представление о таких системах имеется пока лишь весьма поверхностное и умозрительное, — напоминают в ведомстве. — Серьезные затруднения наблюдаются даже при выработке рабочей версии определения термина САС».

Во-вторых, в российском МИД указывают на «сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем». И в-третьих, в министерстве «имеются значительные сомнения относительно обозначаемой радикально настроенными государствами и неправительственными организациями недостаточности действующей международно-правовой базы для регулирования САС». «Международное право (в том числе его гуманитарная отрасль) полностью применимо к САС и не нуждается в модернизации или адаптации к таким пока еще не существующим системам вооружений», — заверяют на Смоленской площади.

При этом Россия была готова поддержать инициативу Франции и Германии о принятии политического заявления, в котором страны гарантировали бы, что человек в любом случае будет играть ключевую роль при задействовании автономных боевых систем и сможет сохранять контроль над их действиями. Однако и это предложение не прошло. В Группе правительственных экспертов решения должны приниматься консенсусом, на который выйти не удалось: сторонникам запрета САС франко-германская идея показалась полумерой, в то время как страны-скептики настаивали на необходимости включения в любой итоговый документ фразы о том, что САС могут принести и пользу.

Координатор глобальной кампании «Остановите роботов-убийц» (Stop Killer Robots), представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уэрем в беседе с «Ъ» выразила сожаление в связи с тем, что «кучка государств, активно развивающая собственные САС, не дала добиться прогресса на переговорах в ООН». При этом к странам, помешавшим успешному исходу консультаций, она причислила и Россию. Впрочем, не только ее. Правозащитники также недовольны крайне скептической позицией США, Австралии, Израиля, Южной Кореи и Японии.

Совсем безрезультатной встреча в Женеве однако не стала. Делегаты согласовали десять потенциальных принципов, на которых в будущем мог бы базироваться подход международного сообщества к САС. Ключевые из них: все разработки в сфере искусственного интеллекта военного назначения должны вестись в соответствии с международным гуманитарным правом, а ответственность за применение подобных систем в любом случае должен нести человек.

Решение о будущем Группы правительственных экспертов будет принято 23 ноября на встрече стран — подписантов Конвенции о негуманном оружии. Ряд стран продолжают надеяться, что зеленый свет на выработку запретительной конвенции будет получен, в то время как их оппоненты не прочь вообще свернуть переговоры. Скорее всего, решение будет компромиссным — группа продолжит существовать, но без переговорного мандата.

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