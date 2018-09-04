Сегодня 04 сентября 2018 года, 15:30

Задержан на взятке и.о. руководителя Госгеонедра

На получении взятки разоблачен исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

Как отмечается, он требовал и получил взятку в сумме 3 тысячи долларов США от представителя субъекта хозяйствования за услуги по получению документов, необходимых для работ по добыче торфа.

Уголовное производство начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины.

Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Согласно сайту Госгеонедра, должность вр.и.о. с мая 2017 года занимает Олег Кирилюк.