«Антипиратский закон» угрожает защите персональных данных — омбудсмен

Состоялся первый Согласительный совет после депутатских каникул, который посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Денисова внесла свои коррективы в проекты законов, предложенные на рассмотрение народных депутатов.
Об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Омбудсмен предлагает не поддерживать законопроект №4571 относительно преодоления пиратства и улучшения инвестиционного климата. Он создает угрозу нарушения Закона Украины «О защите персональных данных», ведь предусматривает обнародование на официальном веб-сайте регистрационного номера карточки налогоплательщика физического лица (идентификационного кода) граждан. Людмила Денисова настаивает, что такая информация может разглашаться только по обоснованной необходимости, которая в проекте не определена.
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