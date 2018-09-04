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«Антипиратский закон» угрожает защите персональных данных — омбудсмен

04 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Состоялся первый Согласительный совет после депутатских каникул, который посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Денисова внесла свои коррективы в проекты законов, предложенные на рассмотрение народных депутатов.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Омбудсмен предлагает не поддерживать законопроект №4571 относительно преодоления пиратства и улучшения инвестиционного климата. Он создает угрозу нарушения Закона Украины «О защите персональных данных», ведь предусматривает обнародование на официальном веб-сайте регистрационного номера карточки налогоплательщика физического лица (идентификационного кода) граждан. Людмила Денисова настаивает, что такая информация может разглашаться только по обоснованной необходимости, которая в проекте не определена.

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