Сегодня 04 сентября 2018 года, 13:48

«Антипиратский закон» угрожает защите персональных данных — омбудсмен

Состоялся первый Согласительный совет после депутатских каникул, который посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Денисова внесла свои коррективы в проекты законов, предложенные на рассмотрение народных депутатов.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Омбудсмен предлагает не поддерживать законопроект №4571 относительно преодоления пиратства и улучшения инвестиционного климата. Он создает угрозу нарушения Закона Украины «О защите персональных данных», ведь предусматривает обнародование на официальном веб-сайте регистрационного номера карточки налогоплательщика физического лица (идентификационного кода) граждан. Людмила Денисова настаивает, что такая информация может разглашаться только по обоснованной необходимости, которая в проекте не определена.