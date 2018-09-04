Сегодня 04 сентября 2018 года, 13:48

Чиновники объяснили, почему в Украине резко выросли больничные и декретные выплаты

Размер среднедневных выплат по больничным и пособия по беременности и родам вырос на 34% и 28,6% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает UBR.

Как отметили в Фонде, рост размеров помощи произошел за счет роста минимальной заработной платы, а также общего роста фонда оплаты труда по стране.

Соцстрах напомнил, что декретные выплаты предоставляются в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Размер больничных зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).