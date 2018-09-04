Сегодня 04 сентября 2018 года, 13:48

Омбудсмен требует урегулировать выплату возмещения в случае ликвидации ФГВФЛ

Состоялся первый Согласительный совет после депутатских каникул, который посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Денисова внесла свои коррективы в проекты законов, предложенные на рассмотрение народных депутатов.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Уполномоченный убеждена: до сих пор остается неопределенным вопрос выплаты гражданам возмещения в случае прекращения существования специализированного Фонда гарантирования вкладов физических лиц как юридического лица. Людмила Денисова предлагает в проекте закона №7092 «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» о передаче активов неприбыльной организации в случае реорганизации и/или ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц» не просто отметить, что в таких случаях средства перечисляются в госбюджет, но и предусмотреть орган, который будет осуществлять эти выплаты.