Омбудсмен требует урегулировать выплату возмещения в случае ликвидации ФГВФЛ

Состоялся первый Согласительный совет после депутатских каникул, который посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Денисова внесла свои коррективы в проекты законов, предложенные на рассмотрение народных депутатов.
Об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Уполномоченный убеждена: до сих пор остается неопределенным вопрос выплаты гражданам возмещения в случае прекращения существования специализированного Фонда гарантирования вкладов физических лиц как юридического лица. Людмила Денисова предлагает в проекте закона №7092 «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» о передаче активов неприбыльной организации в случае реорганизации и/или ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц» не просто отметить, что в таких случаях средства перечисляются в госбюджет, но и предусмотреть орган, который будет осуществлять эти выплаты.
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