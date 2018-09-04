Сегодня 04 сентября 2018 года, 13:48

Злоумышленники взламывали аккаунты в соцсетях, требуя криптовалюту

Киберполиция разоблачила группу злоумышленников в похищении учетной записи социальной сети. Основной целью преступников было получение денег от владельцев социальных профилей за возвращение доступа к странице. Ее стоимость оценивалась суммами от 15 до 30 000 гривен в криптовалюте. Сейчас уже установлено около тысячи аккаунтов соцсети, взломанных злоумышленниками. Об этом сообщается на сайте МВД.

Работники киберполиции установили, что с помощью вредоносного программного обеспечения злоумышленники получали незаконный доступ к электронным почтовым ящикам, которые были связаны с аккаунтами жертв. Для этого на электронные почтовые ящики владельцев аккаунтов соцсети Instagram осуществлялась рассылка писем, которые были инфицированы этим вредоносным программным обеспечением. Все эти письма были замаскированы под якобы официальные сообщения службы поддержки социальной сети.

В дальнейшем, получив доступ, злоумышленники вносили изменения в регистрационные данные, чем блокировали доступ настоящим владельцам. При возврате доступа они требовали суммы в криптовалюте.

Обычно в качестве «жертвы» избирались страницы, количество подписчиков которых было больше 15 000 пользователей (страницы интернет-магазинов, известных людей и т.д.).

Таким образом злоумышленники завладели страницами в социальных сетях более тысячи граждан как Украины, так и иностранцев.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно со следователями Голосеевского управления столичной полиции, при процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №1 провели санкционированные обыски по месту жительства одного из участников группы. В ходе обыска полицейские изъяли компьютерную технику, уже направили ее на проведение всех необходимых экспертиз.

Начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и части 3 статьи 190 (мошенничество).