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Сегодня 04 сентября 2018 года, 12:05

За заключение гражданско-правовых договоров со швеями работодатель заплатит 2,5 млн грн

Нарушения трудового законодательства выявили инспекторы труда Управления Гоструда в Ровенской области во время инспекционного посещения одного из предприятий Ровенщины. Подробности сообщает сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.

Специалистами Управления установлено, что на предприятии 31 человек работает по заключенным трудовым договорам, но с 23 швеями работодатель вместо трудовых договоров заключил гражданско-правовые. Время работы лиц, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам, учитывалось в табеле учета рабочего времени.

За подмену трудовых отношений отношениями гражданско-правового характера уполномоченными лицами Управления вынесено постановление о наложении на предприятие штрафа свыше 2,5 млн грн.