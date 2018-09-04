«Дело Бабченко»: суд утвердил сделку Б.Германа со следствием

Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы.
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
«Да, эта информация соответствует действительности. 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания — четыре года и шесть месяцев лишения свободы», — сказал г-н Грицак журналистам.
По словам главы СБУ, приговор вступит в силу через месяц. Руководитель спецслужбы уточнил, что Б. Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.
«Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — отметил В. Грицак.
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