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В.Марченко: «Вопрос защиты от киберпреступников чрезвычайно актуален для нотариусов»

04 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Владимир Марченко рассказал о технических решениях, способных минимизировать риски Владимир Марченко рассказал о технических решениях, способных минимизировать риски

В связи со спецификой деятельности нотариусов — работой с государственными реестрами — вопрос обеспечения кибербезопасности сегодня является одним из краеугольных. «Существуют ли универсальные механизмы защиты от хакерских атак в нотариальной деятельности?» — поинтересовалась «Юридическая практика» у президента Нотариальной палаты Украины (НПУ) Владимира Марченко в рамках интервью, проведенного в преддверии Дня нотариата.

«Доступ к государственным реестрам — огромная ответственность, вопрос защиты от киберпреступников чрезвычайно актуален для нотариусов. Эксперты констатируют, что используемые сегодня защитные механизмы не являются абсолютно совершенными. При этом НПУ делает все возможное для совершенствования киберзащиты. Комиссия НПУ по вопросам предотвращения и противодействия киберпреступности постоянно привлекает внимание коллег и других специалистов к проблемам обеспечения кибербезопасности рабочего места нотариуса, подготовлены рекомендации на случай критических ситуаций. Но и сами хакеры постоянно совершенствуют свои навыки и средства — технологический прогресс сейчас очень стремительный, поэтому часто законодатель не успевает адекватно отреагировать, а имущество граждан остается незащищенным. Нотариальное сообщество находится в перманентном процессе поиска решений для защиты от кибератак», — констатирует Владимир Марченко.

«Бытует мнение, что исключить внешние атаки на реестры можно только путем вывода соответствующих баз данных из интернета и создания локальной сети. Разделяете ли вы эту точку зрения?» — уточняем мы у нашего собеседника. Локальная сеть, по словам президента НПУ, заветная мечта украинского нотариального сообщества. «Такое решение реализовано и успешно работает в некоторых странах, но для Украины пока возможно лишь в далекой перспективе, если учитывать финансовую составляющую организации локальной сети и многие другие аспекты. Ближайшая масштабная цель — внедрение е-нотариата как сочетание безопасности и достоверной информации, поэтому нужно активно нарабатывать нормативную базу для создания единого электронного реестра нотариальных действий с использованием блокчейна и внедрять другие технологические решения с целью упрощения работы нотариусов, усиления защиты информации и имущества граждан», — уверяет Владимир Марченко.

Подробнее о том, какие проблемы сегодня волнуют украинский нотариат и каковы дальнейшие пути его развития, читайте в интервью с президентом НПУ в свежем номере «ЮП».

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