Сегодня 04 сентября 2018 года, 12:06

Только Совет судей Украины имеет право разъяснять наличие конфликта интересов — Егор Краснов

В Одессе судьи обсудили особенности предотвращения и урегулирования конфликта интересов в судейской деятельности. Это уже вторая консультативная встреча представителей комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулированию конфликта интересов Совета судей Украины, передает сайт Совета.

Егор Краснов, председатель комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулированию конфликта интересов Совета судей Украины, начиная дискуссию, предложил провести экспресс-опрос, в ходе которого присутствующие имели возможность выбрать ответы на предложенные вопросы. Так, например, только 58% судей считают необходимым обращаться в Совет за разъяснениями о наличии или отсутствии конфликта интересов при рассмотрении конкретного дела. Егор Краснов в очередной раз подчеркнул, что только ССУ имеет полномочия предоставлять разъяснения, и призвал судей в первую очередь направлять обращения в орган судейского самоуправления.

Вторая сессия консультативной встречи посвящена обсуждению полномочий Совета судей Украины в контексте требований антикоррупционного законодательства по урегулированию конфликта интересов. Модератор сессии Егор Краснов напомнил судьям о решении Совета судей Украины относительно урегулирования конфликта интересов судьи. «Деятельность ССУ в сфере урегулирования конфликта интересов в деятельности судей направлена на формирование единого подхода к пониманию и соблюдению правил урегулирования этого вопроса. На основе обращений судей Совет судей Украины принимает решения, которыми разъясняет важнейшие и актуальные вопросы урегулирования конфликта интересов судьями», — отметил председатель комитета Егор Краснов.

Кроме того, судьи могут руководствоваться Методическими рекомендациями по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненных к ним лиц, утвержденными решением НАПК №2 от 4 июля 2017 года.

Обсудили судьи и особенности предотвращения конфликта интересов в деятельности судей, который не может быть решен процессуальным способом, остановились на ответственности судьи за нарушение правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обобщили типичные ситуации и наработали общие рекомендации по предупреждению, выявлению и урегулированию данного вопроса.

Подводя итоги дискуссионной встречи с судьями Одесской области, Егор Краснов поблагодарил присутствующих за активную позицию и важное обсуждение и еще раз напомнил, что в случае возникновения вопросов по этому поводу следует обращаться в Совет судей Украины. «Мы понимаем: законодательство не регулирует некоторые вопросы, и поэтому стараемся совместно выработать рекомендации. Кроме того, поскольку деятельность судов, прокуратуры и адвокатуры прописана в одном разделе Конституции Украины и каждая из этих профессий имеет свои этические стандарты, Совет судей Украины инициировал проведение в сентябре совместного совещания с Советом прокуроров, Советом адвокатов для обсуждения соблюдения этических норм всеми участниками процесса во время заседаний», — отметил председатель комитета Совета судей Украины Егор Краснов. Он также сказал, что с марта месяца, с начала работы новоизбранного Совета судей Украины, в высший орган судейского самоуправления за разъяснениями по урегулированию конфликта интересов обратились 112 судей.