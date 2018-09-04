Президент предлагает погасить долги «Киевэнерго» за счет госбюджета

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду найти 729 млн грн в государственном бюджете-2018, чтобы погасить долги компании «Киевэнерго» за газ и вернуть горячую воду в дома жителей столицы.
Об этом сообщила представитель Президента в ВР Ирина Луценко на согласительном совете 3 сентября, информирует UBR со ссылкой на «Экономическую правду».
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