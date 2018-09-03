Сегодня 03 сентября 2018 года, 19:00

Минобразования объясняет, как репозитарий академических текстов поможет выявлению плагиата

Национальный репозитарий академических текстов (http://nrat.gov.ua) будет предоставлять пользователям открыт доступ к электронным версиям научных работ и связанным с ними данных. Это, в частности, предусмотрено Регламентом работы репозитария, который был опубликован и официально вступил в силу 31 августа 2018 года.

«Запуск Национального репозитария – это сложный многоэтапный процесс. В прошлом году правительство приняло Положение, где заложены ключевые характеристики репозитария. Сейчас же, разработав и утвердив Регламент, мы определяем, как будет работать главная электронная база научных работ в Украине. Речь идет о том, как будут храниться, систематизироваться и обрабатываться тексты, каким образом будет предоставляться информация в открытый доступ, как будут взаимодействовать различные участники т.д.», – пояснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она также отметила, что важной нормой, заложенной в документ, является то, что ресурсы Национального репозитария станут вспомогательным средством для проверки академических текстов на плагиат.

«В репозитарий будут включать диссертации и авторефераты, научные статьи и издания, монографии, квалификационные выпускные работы соискателей высшего образования и тому подобное. Тексты будут добавляться независимо от даты их создания и обнародования. И в Регламенте четко указано: репозитарий должен предоставить пользователям возможность проверки этих работ на наличие совпадений текстовых и графических фрагментов. В то же время хочу подчеркнуть, что окончательный вывод о наличии плагиата оставаться только за экспертом. К полномочиям распорядителя репозитария не будет принадлежать выдача каких-либо справок об отсутствии или наличии плагиата в академических текстах », - подчеркнула Лилия Гриневич.

В репозитарии будет несколько режимов доступа. Так, обычный посетитель сможет просмотреть общую информацию о ресурсе, реестр текстов, осуществить поиск текстов, формировать их список по выбранным критериям, сортировать и хранить на электронных приборах или носителях и тому подобное.

Другой режим - это зарегистрированные пользователи. Они получат:

- открытый доступ к электронным версиям текстов, возможность ознакомления с ними, сохранение их на электронных приборах или носителях и в персональном электронном кабинете;

- возможность детализированного поиска текстов по дополнительно определенным набором признаков / критериев и сохранения его результатов на электронных приборах или носителях и в персональном электронном кабинете;

- индивидуальное информирование в соответствии с оформленной бесплатной подписки по обновлению и поступления академических текстов;

- доступ к дополнительным функциональным возможностям репозитария, в частности, специально разработанных аналитических и других инструментов работы с текстами;

- возможность проверки на наличие совпадений текстовых (буквенных и цифровых символов) и графических фрагментов и т.п.

Национальный репозитарий будет состоять из центральной и локальных частей - репозиториев вузов и других институциональных участников. Размещения в нем академических текстов будет бесплатным. Языками репозитария будут украинский и английский.

Как сообщил директор Департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрей Шевцов, апробацию пилотного режима ресурса планируется начать до конца года. Уже сейчас распорядитель Национального репозитария – Украинский институт научно-технической экспертизы и информации – работает над бета-версией официального сайта.

В Министерстве также поминают, что продолжается прием документов на конкурс в Научный совет Национального фонда исследований – подать их можно до 7 сентября с.г.