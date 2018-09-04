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Суд счел законным назначение государственного адвоката Виктору Януковичу

04 сентября 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Окружной административный суд Киева признал законным назначение бывшему Президенту Виктору Януковичу государственных адвокатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают «Українськi новини».

«Окружной административный суд города Киева принял решение отказать представителю истца в удовлетворении заявления об обеспечении иска Виктора Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о предоставлении ему государственных адвокатов», — сказано в сообщении.

Суд пришел к выводу, что назначение государственных адвокатов от Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не может осложнить или сделать невозможной эффективную защиту или восстановление нарушенных прав и интересов истца, и принял решение, что соответствующее заявление удовлетворению не подлежит.

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