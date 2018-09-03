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Сегодня 03 сентября 2018 года, 19:00

На Донбассе осудили организатора сепаратистского референдума 2014 года

Жительница Первомайского района Донецкой области приговорена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года за участие в организации и проведении «референдума» за «государственную самостоятельность ДНР». Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает «РБК-Украина».

Правоохранители установили, что в мае 2014 года женщина проводила агитационную работу среди местных жителей, организовывала незаконные опросы, проверяла паспорта и составляла реестр избирателей.

В рамках открытого уголовного производства Первомайский районный суд Донеччины приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.