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Президент внес в парламент законопроект об изменении Конституции относительно НАТО и ЕС

03 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде ряд изменений в Конституцию, в частности относительно возможности аренды Россией военных баз в оккупированном Крыму.

Об этом в понедельник сообщила на заседании согласительного совета ВР парламентский представитель Главы государства Ирина Луценко.

По ее словам, эти изменения касаются закрепления в Основном Законе европейского и евроатлантического направления развития Украины.

В частности, заявила г-жа Луценко, поправки необходимо внести в статьи 85, 102, 116 и преамбулу Конституции, предусматривающие ответственность за евроинтеграцию и вступление в НАТО со стороны президента, парламента и правительства.

Кроме того, отметила она, «предлагается исключить положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами». Ирина Луценко объяснила, что имеется в виду под пребыванием Черноморского Флота России в оккупированном Крыму.

Ранее в выступлении по случаю Дня независимости Петр Порошенко заявил, что к началу осенней сессии Верховной Рады зарегистрирует законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины в Евросоюз и НАТО.

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