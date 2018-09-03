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ЕСПЧ рассмотрит дело россиянина, осужденного за пост «ВКонтакте»

03 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Экс-осуждённый, получивший два года колонии строгого режима за публикацию в соцсети «ВКонтакте», подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Уроженец российского Кисловодска Владимир Тимошенко обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он пожаловался на судимость за пост в соцсети «ВКонтакте», рассказал «Право.ru» юрист Дамир Гайнутдинов из группы «Агора», представляющий интересы заявителя.

Тимошенко хочет получить компенсацию по трём статьям: на свободу и личную неприкосновенность, свободу выражения мнения и право на справедливое судебное разбирательство (статьи 5, 10 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Из жалобы: «Заявитель обращает внимание Уважаемого Суда на то, что преступление, за которое он был арестован, заключается в публикации в социальной сети критического комментария в отношении Владимира Путина и российских властей в целом, а также коррумпированных представителей правоохранительных органов».

В 2015 году, находясь в колонии, Тимошенко по телефону надиктовал своей невесте текст и попросил опубликовать его во «ВКонтакте». Пост был посвящен «ситуации на Украине», «силовому репрессивно-карательному аппарату» России и её президенту Владимиру Путину.

В итоге Тимошенко стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 281 УК (возбуждение ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти»). Осенью 2017 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Тимошенко к двум годам колонии строгого режима.

«Основываясь на позиции уважаемых специалистов в области социологии и политологии и сложившуюся ранее правоприменительную и судебную практику, мы уверены, что чиновники не образуют социальную группу, – рассказал адвокат Виталий Черкасов, который вел уголовное дело в России. – Следовательно, нет квалифицирующего признака – возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Представители власти не являются социальной группой в контексте статей 280 и 282 УК, а Владимир Тимошенко не должен был быть наказан в уголовном порядке за выражение мнения в интернете, как бы его позиция кому бы то ни было не нравилась».

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