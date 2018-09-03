Сегодня 03 сентября 2018 года, 17:18

Полиция расследует коррупцию при ремонте футбольных полей в Киеве

Директорам детско-юношеской спортивной школы и коммерческой структуры сообщено о подозрении. Оперативниками Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции выявлен факт хищения средств местного бюджета при ремонте футбольных полей в Дарницком районе столицы. Об этом сообщается на сайте МВД.

Было установлено, что на протяжении декабря 2017 года директором одной из детских спортивных школ были подписаны акты приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта четрырех футбольных полей. Согласно официальным документам соответствующие работы были выполнены в полном объеме. Однако, на момент подписания актов, работы фактически не были завершены. Несмотря на это, с предприятием-подрядчиком были проведены все расчеты.

По результатам экспертиз сумма ущерба составляет 9 млн гривен.

В ходе следствия оперативники столичного УЗЭ и следователи Дарницкого отдела полиции по процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №2 собрали обоснованно доказательства причастности руководителей ДЮСШ и коммерческой структуры к растрате и присвоении бюджетных средств и служебного подлога.

Сейчас обоим фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 и частью 2 статьи 366 УК Украины.

С целью возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.