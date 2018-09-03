Обнародован приказ Антимонопольного комитета Украины №770-ВК от 3 сентября 2018 года «Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей».
В частности, объявляется конкурс:
- на должность главного эксперта отдела законопроектной работы Юридического департамента;
- на должность главного специалиста отдела законопроектной работы Юридического департамента;
- на должность ведущего специалиста отдела экспертизы решений Юридического департамента.
Ознакомиться с полным перечнем вакантных должностей и условиями конкурсов по ссылке.
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