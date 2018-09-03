Сегодня 03 сентября 2018 года, 17:18

В Киеве сотрудник СИЗО распространял наркотические средства среди заключенных

В столице правоохранители задержали сотрудника СИЗО за сбыт наркотиков среди заключенных. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Указано, что реализовывал запрещенные вещества на территории учреждения инспектор отдела режима и охраны 1994 года рождения. Во время обыска в его доме изъяли более килограмма каннабиса. Должностному лицу грозит наказание – до десяти лет лишения свободы.

Его задержали сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Киева совместно с сотрудниками полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев», следователями прокуратуры города и при содействии руководства следственного изолятора.

«Правоохранители установили, что злоумышленник на территорию учреждения заносил запрещенные вещества, пряча среди личных вещей. При этом инспектор заранее договаривался о сбыте с лицами, находящимися под стражей. Во время санкционированного обыска в квартире задержанного обнаружили более килограмма вещества растительного происхождения, внешне похожего на каннабис, и деньги. А во время обысков в рабочем кабинете правонарушителя и камерах его сообщников из числа задержанных изъяли мобильные телефоны, которые использовали для координации действий по передаче наркотиков», – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.