Национальная ассоциация адвокатов Украины приглашает адвокатов со всех регионов Украины принять участие в конкурсе на участие в учебном курсе «Защита потерпевших от дискриминации и преступлений на почве ненависти». Об этом говорится на сайте НААУ.
Обучение будет состоять из трех двухдневных учебных сессий, во время которых адвокаты с практикой ведения дел о дискриминации и преступления на почве ненависти в ЕСПЧ и эксперты по противодействию дискриминации помогут вам углубить свои знания в тематике курса.
По результатам обучения Вы:
- будете лучше понимать суть явления дискриминации и преступлений на почве ненависти;
- сможете умело работать с группами, которые чаще всего становятся жертвами дискриминации;
- получите знания по построению эффективной стратегии ведения дела о преступлениях на почве ненависти в качестве адвоката пострадавшего лица;
- улучшите умение собирать и приобщать к делу доказательства (в том числе – умение работать с косвенными доказательствами);
- знать, как использовать аргументацию в таких делах и каких экспертов привлекать;
- пополните свои знания о практике ЕСПЧ по делам о дискриминации и / или преступлениях на почве ненависти;
- получите необходимые знания и навыки построения стратегических дел с перспективой в ЕСПЧ.
Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 10 сентября 2018 года заполнить короткую анкету по ссылке, а также на электронную почту yurfundacja@gmail.com отправить свое резюме, мотивационное письмо, при наличии к письму добавить рекомендации от общественных организаций, работающих с уязвимыми группами населения, а также до двух копий решений или ссылок на них в реестре судебных решений по делам о дискриминации или преступления на почве ненависти, где лицо выступало адвокатом потерпевшего.
Заявки, присланные без мотивационного письма и резюме, рассматриваться не будут.
Организаторы сообщат кандидатов о результатах конкурсного отбора до 18 сентября 2018 года.
Учебный курс для адвокатов «Защита потерпевших от дискриминации и преступлений на почве ненависти» реализуется Национальной ассоциацией адвокатов Украины, Украинским фондом правовой помощи совместно с ОО «Центр «Социальное действие» и ОО «Региональный центр по правам человека» при поддержке Международного фонда «Возрождение».
Сохранить:
Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: