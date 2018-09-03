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НААУ приглашает адвокатов пройти курс по защите от дискриминации

03 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальная ассоциация адвокатов Украины приглашает адвокатов со всех регионов Украины принять участие в конкурсе на участие в учебном курсе «Защита потерпевших от дискриминации и преступлений на почве ненависти». Об этом говорится на сайте НААУ.

Обучение будет состоять из трех двухдневных учебных сессий, во время которых адвокаты с практикой ведения дел о дискриминации и преступления на почве ненависти в ЕСПЧ и эксперты по противодействию дискриминации помогут вам углубить свои знания в тематике курса.

По результатам обучения Вы:

- будете лучше понимать суть явления дискриминации и преступлений на почве ненависти;

- сможете умело работать с группами, которые чаще всего становятся жертвами дискриминации;

- получите знания по построению эффективной стратегии ведения дела о преступлениях на почве ненависти в качестве адвоката пострадавшего лица;

- улучшите умение собирать и приобщать к делу доказательства (в том числе – умение работать с косвенными доказательствами);

- знать, как использовать аргументацию в таких делах и каких экспертов привлекать;

- пополните свои знания о практике ЕСПЧ по делам о дискриминации и / или преступлениях на почве ненависти;

- получите необходимые знания и навыки построения стратегических дел с перспективой в ЕСПЧ.

Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 10 сентября 2018 года заполнить короткую анкету по ссылке, а также на электронную почту yurfundacja@gmail.com отправить свое резюме, мотивационное письмо, при наличии к письму добавить рекомендации от общественных организаций, работающих с уязвимыми группами населения, а также до двух копий решений или ссылок на них в реестре судебных решений по делам о дискриминации или преступления на почве ненависти, где лицо выступало адвокатом потерпевшего.

Заявки, присланные без мотивационного письма и резюме, рассматриваться не будут.

Организаторы сообщат кандидатов о результатах конкурсного отбора до 18 сентября 2018 года.

Учебный курс для адвокатов «Защита потерпевших от дискриминации и преступлений на почве ненависти» реализуется Национальной ассоциацией адвокатов Украины, Украинским фондом правовой помощи совместно с ОО «Центр «Социальное действие» и ОО «Региональный центр по правам человека» при поддержке Международного фонда «Возрождение».

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