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АМКУ оштрафовал компанию, занимавшуюся страхованием ответственности международных автоперевозчиков

03 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины публикует на своем сайте свежую информацию о принятых решениях и распоряжениях.

Как говорится в сообщении от 31 августа 2018 года, оштрафовано ЧАО «Страховая компания «Перша» на 3 657 177 грн за совершение нарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 50, частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Речь идет о злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке добровольного страхования гражданской ответственности международных автоперевозчиков – пользователей книжек МДП (международных дорожных перевозок).

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