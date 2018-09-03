АМКУ оштрафовал компанию, занимавшуюся страхованием ответственности международных автоперевозчиков

Антимонопольный комитет Украины публикует на своем сайте свежую информацию о принятых решениях и распоряжениях.
Как говорится в сообщении от 31 августа 2018 года, оштрафовано ЧАО «Страховая компания «Перша» на 3 657 177 грн за совершение нарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 50, частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».
Речь идет о злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке добровольного страхования гражданской ответственности международных автоперевозчиков – пользователей книжек МДП (международных дорожных перевозок).
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