Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 сентября 2018 года, 15:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Впервые отбор на обучение будущих киберполицейских проводился профильным департаментом

03 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

1 сентября 2018 года начались учения для первокурсников факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел. В этом году отбор на обучение в подразделение впервые осуществлялся специалистами Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, подчеркивается на сайте Нацполиции.

«Сегодня для вас особый день — у вас начинается дорога в профессию. От вашей неравнодушной жизненной позиции во многом будет зависеть будущее нашей страны. Желаю вам веры в собственные силы. Помните: образование и знания остаются с человеком на всю жизнь, и это настоящее бесценное достояние любого народа и нации, поскольку формирует его потенциал и развитие на многие десятилетия вперед. Вам, молодым, жить в этой стране, именно от вас зависит, какой она станет. Любите Родину и гордитесь своей профессией», — отметил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

В ходе мероприятия руководитель Департамента киберполиции от имени председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева вручил 11 курсантам ХНУВС их первые полицейские погоны.

«Служба в подразделениях киберполиции в современных условиях является почетной и очень важной. Выпускники факультета являются очень востребованными не только в рядах департамента, но и в других службах», — отметил начальник Департамента киберполиции.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (1079) от 28/08/18 Свежий номер

Фармацевтика

№ 35 (1079)
Государство и юристы

Детский мир

Отрасли практики

Размер имеет назначение

Судебная практика

Добиться признания

Тема номера:

Базовая комплектация

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом