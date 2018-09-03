Сегодня 03 сентября 2018 года, 15:35

Впервые отбор на обучение будущих киберполицейских проводился профильным департаментом

1 сентября 2018 года начались учения для первокурсников факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел. В этом году отбор на обучение в подразделение впервые осуществлялся специалистами Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, подчеркивается на сайте Нацполиции.

«Сегодня для вас особый день — у вас начинается дорога в профессию. От вашей неравнодушной жизненной позиции во многом будет зависеть будущее нашей страны. Желаю вам веры в собственные силы. Помните: образование и знания остаются с человеком на всю жизнь, и это настоящее бесценное достояние любого народа и нации, поскольку формирует его потенциал и развитие на многие десятилетия вперед. Вам, молодым, жить в этой стране, именно от вас зависит, какой она станет. Любите Родину и гордитесь своей профессией», — отметил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

В ходе мероприятия руководитель Департамента киберполиции от имени председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева вручил 11 курсантам ХНУВС их первые полицейские погоны.

«Служба в подразделениях киберполиции в современных условиях является почетной и очень важной. Выпускники факультета являются очень востребованными не только в рядах департамента, но и в других службах», — отметил начальник Департамента киберполиции.