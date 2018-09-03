Сегодня 03 сентября 2018 года, 15:35

Разработан формат обнародования информации о деятельности госбанков

Министерство финансов Украины завершило подготовку макетов ежеквартальной публичной отчетности госбанков. Соответствующие документы 1 сентября с.г. обнародованы для ознакомления на официальном сайте ведомства. После обсуждения участниками рынка шаблоны сделают обязательными для всех банков государственного сектора и станут публиковать детализированную отчетность четыре раза в год на сайте Минфина.

Следует отметить, что с идеей готовить регулярную отчетность о деятельности госбанков и.о. главы Минфина Оксана Маркарова выступила еще в середине августа. К 1 сентября чиновники обещали разработать шаблоны, а с 1 ноября — начать публиковать свежую инфографику.

В ведомстве предлагают отойти от классической табличной подачи и верстать информацию в виде графиков и диаграмм. А сам отчет разделят на три составляющих:

1) суммарные показатели деятельности госбанков (количество отделений, доля в структуре пассивов и активов, динамика портфелей и эффективности);

2) ключевые показатели каждого из 4 госбанков (кроме ключевых данных о динамике портфелей, раскроют информацию о количестве активных клиентов, обороте в сети POS-терминалов, комиссионных доходах и обороте платежей физлиц);

3) данные о работе с проблемкой (в таблицу внесут информацию о доле NPL в структуре активов трех госбанков. Информация о «ПриватБанке» будет подаваться отдельно с подробными разъяснениями о проделанной работе).