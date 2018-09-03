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Присужденный судом заработок за время вынужденного прогула выплачивается с удержанием налогов, – ВС

03 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Работодатель правомерно удержал подоходный налог и военный сбор с определенных судом сумм взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула работника и возмещения ему морального вреда. К такому выводу пришел Верховный Суд, передает портал «Судебная власть Украины».

Государственное предприятие во исполнение решения суда оплатило работнику средний заработок за время вынужденного прогула и возместило моральный ущерб. При этом из указанных сумм должник удержал подоходный налог и военный сбор. Однако позже государственный исполнитель вынес постановление об аресте средств на счете ГП в размере удержанных сумм, и они были списаны с соответствующего счета.

Предприятие обратилось в суд с жалобой, в которой просило признать действия государственного исполнителя незаконными и обязать его вернуть арестованные, а впоследствии списанные со счета средства. Однако суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, в удовлетворении жалобы отказал.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что кассационная жалоба заявителя подлежит удовлетворению, определения суда первой и апелляционной инстанций подлежат отмене с принятием нового решения с учетом следующего.

Суды предыдущих инстанций исходили из того, что государственный исполнитель действовал в пределах полномочий, поскольку должник выплатил взыскателю не всю сумму, указанную в решении суда. Однако такие выводы судов не в полной мере соответствуют положениям действующего законодательства.

Суд определяет сумму среднего заработка работника за время вынужденного прогула без удержания налогов и других обязательных платежей, о чем указывает в резолютивной части решения. Однако в решении, которое находилось на исполнении, суд не указал, что сумма среднего заработка взыскана без учета (содержание) налогов и сборов.

Системный анализ законодательства дает основания для вывода, что суммы, которые суд определяет к взысканию с работодателя в пользу работника как средний заработок за время вынужденного прогула, ведется без вычитания сумм налогов и сборов. Последние подлежат начислению работодателем при исполнении соответствующего судебного решения, в результате чего выплачена работнику сумма уменьшается на сумму налогов и сборов.

Кроме того, отчисления налогов и обязательных платежей из среднего заработка за время вынужденного прогула не ухудшает положение работника, восстановлен на работе, поскольку за этот период, в случае пребывания в должности, работник получал бы зарплату, с которой также отчислялись бы налоги и сборы.

С полным текстом постановления Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии:»

мда 03 сентября 2018 года 13:34 #

еще по многостраждальной стране есть судьи, которые присуждают налоги государства с зарплат работникам. Браво! "Судья не виноват", - многие скажут. Ведь это работа ответчика.
А чем же он тогда занимался?
В этом споре ВС оправдал действия предприятия, при тех условиях, что в решении было указано налоги выплатить государству, а не работнику.
Значит и ВС нарушил закон, поскольку указал не исполнять судебное решение в его части.
А где же была апелляция?
Прекрасные у нас законы, часто постсоциалистические но несколько обезьян с туго перевязанными глазами, ушами и мозгом могут из безпроблемного дела сделать историю.

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