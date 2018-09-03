Сегодня 03 сентября 2018 года, 13:53

Президент Украины представит свое видение стратегии развития ООН на заседании Генассамблеи

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время предстоящего выступления на заседании Генассамблеи ООН расскажет о своем видении стратегии развития ООН. Об этом Порошенко заявил в ходе дискуссионного клуба в лицее «Научная смена», передает «Интерфакс-Украина».

«Я как президент Украины ровно через три недели еду на заседание Генеральной ассамблеи ООН, и буду представлять в своем выступлении Украину, анализ текущей ситуации, стратегию развития и видение изменений роли, функций и места ООН», - отметил Порошенко.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщал, что Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября. Ельченко предполагал, что во время выступления Порошенко затронет тему голодомора в Украине 1932-1933 гг.

Отметим, что 73-я Генеральная ассамблея ООН откроется 18 сентября.