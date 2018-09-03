Сегодня 03 сентября 2018 года, 13:53

Судья, рассматривающий дело о ДТП с участием представителя парламента, заявил о давлении

Указание предполагаемым нарушителем своего места работы показалось судье необоснованным

Судья Николаевского районного суда Львовской области Игорь Карбовник сообщает, что в его производстве находилось дело об административном правонарушении по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества). Судья обращает внимание, что в протоколе предполагаемый нарушитель указал Верховную Раду Украины как свое место работы.

Подробности сообщаются на сайте «Судебная власть Украины».

После неявки гражданина на судебное заседание следующее заседание было назначено на 10 сентября 2018 года. 31 июля 2018 года в суд поступила жалоба от указанного гражданина относительно грубого нарушения судьей прав человека, «в отношении которого применена статья 256 КУоАП и составлен протокол о ДТП с назначением дела к рассмотрению вопреки части второй статьи 276 Кодекса; судья формально юридически хочет рассмотреть неподведомственное дело».

Судья отмечает, что аналогичную жалобу гражданин направил в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

1 августа 2018 года от указанного гражданина поступило заявление об отводе судьи, в котором он обвинял в «сознательном противоправном действии, что подтверждается направлением повестки о вызове не в тот суд, который должен рассматривать дело о ДТП».

Судья считает, что с целью избежания ответственности за совершенное административное правонарушение гражданин обвинил его в профессиональной некомпетентности, безответственности, наличии интереса по результатам рассмотрения дела и сговоре с представителями правоохранительных органов, сообщает «Судебная власть Украины».

Кроме того, в заявлении об отводе гражданин попросил «дело оставить без рассмотрения», что, по мнению судьи, тоже является попыткой уйти от ответственности.

Как сообщает судья Игорь Карбовник, согласно информации из открытых источников, указанное лицо является юристом по специальности, имеет звание заслуженного юриста Украины, входит в состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде и является постоянным представителем Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины.

Судья отмечает, что гражданину известно, что он не нарушил его права, все действия по организации рассмотрения дела совершены в соответствии с требованиями КУоАП.

Также судья предполагает, что лицу известно о том, что наличие жалобы на его действия как судьи, в частности обвинения в предварительном сговоре относительно исхода рассмотрения дела, может негативно повлиять на результаты квалификационного оценивания.

Судья считает, поскольку приведенные обстоятельства свидетельствуют о вмешательстве в его профессиональную деятельность и является давлением на суд, он обязан обратиться с сообщением к ВСП и Генеральному прокурору Украины.

Согласно сайту парламента, постоянным представителем Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины является Анатолий Селиванов.