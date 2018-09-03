Сегодня 03 сентября 2018 года, 12:10

РФ: Украина не будет выполнять Минские соглашения до выборов

Украина не будет выполнять минские договоренности до выборов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, передает «Хвиля» со ссылкой на «Европейскую правду».

«Вряд ли до выборов киевская власть сможет изменить свою линию относительно того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года, но еще раз повторю: у нас других коллег нет. Коллеги, которые хотят сохранить свое доминирование любой ценой, идут против истории», — отметил он.

С.Лавров также пожаловался на западные санкции и призвал решать конфликты путем компромиссов.

В сентябре политические директора министерств иностранных стран «нормандской четверки» обсудят концепцию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В контактах спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым относительно миротворцев на Донбассе нет прогресса.

Как известно, Украина настаивает на введении миссии ООН на всю территорию неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе и на границу с РФ, однако Москва говорит, что миротворцы должны размещаться только на линии разграничения сторон и выполнять функцию охраны уже существующей миссии ОБСЕ.