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Норвежская полиция расследует исчезновение сторонника Джулиана Ассанджа

03 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Полиция Норвегии заявила о расследовании исчезновения Арьена Кампхьойса, соратника основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет DW.com, передает «УП».

Запись о «странном исчезновении» эксперта по кибербезопасности А.Кампхьойса появился ранее в этот же день в микроблоге Wikileaks в Twitter.

Последний раз Кампхьойса видели 20 августа 2018 года, когда он покинул отель в городе Буде на севере Норвегии. У соратника Ассанжа был авиабилет на 22 августа с.г. на рейс из Тронхейма, который расположен более чем в 700 км от Буде. Дорога между городами занимает около 10.00.

«Вероятно он исчез в этот промежуток в Буде, Тронхейме или в поезде», – говорится в сообщении Wikileaks.

На данный момент полиции неизвестно местонахождение подданного Нидерландов, сообщил ее представитель. По его словам, полиция намерена воздержаться от «спекуляций относительно того, что могло произойти» с соратником Ассанжа.

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