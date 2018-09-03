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Николаев: задержан подозреваемый в убийстве профессора Н.Шитюка

03 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Полиция Николаевской области задержала мужчину, подозреваемого в убийстве профессора и ученого Николая Шитюка. Им оказался 25-летний житель Николаевского района, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции области.

Отмечается, что полицейские провели мониторинг большого количества видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных помещениях в районе дома, где было совершено убийство.

«В результате установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда он собирался ехать в город. Сейчас 25-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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