он же e-mail

Сегодня 03 сентября 2018 года, 12:10

Николаев: задержан подозреваемый в убийстве профессора Н.Шитюка

Полиция Николаевской области задержала мужчину, подозреваемого в убийстве профессора и ученого Николая Шитюка. Им оказался 25-летний житель Николаевского района, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции области.

Отмечается, что полицейские провели мониторинг большого количества видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных помещениях в районе дома, где было совершено убийство.

«В результате установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда он собирался ехать в город. Сейчас 25-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.