Николаев: задержан подозреваемый в убийстве профессора Н.Шитюка

Полиция Николаевской области задержала мужчину, подозреваемого в убийстве профессора и ученого Николая Шитюка. Им оказался 25-летний житель Николаевского района, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции области.
Отмечается, что полицейские провели мониторинг большого количества видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных помещениях в районе дома, где было совершено убийство.
«В результате установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленника полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда он собирался ехать в город. Сейчас 25-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
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