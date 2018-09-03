Сегодня 03 сентября 2018 года, 10:28

Половина автобусных перевозок осуществляется без соответствующих документов

На сегодняшний день в Украине минимум половина автобусных перевозок осуществляется без соответствующих документов. Об этом заявил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает UBR со ссылкой на «Укринформ».

По его словам, Мининфраструктуры активно занимается ликвидацией так называемых черных перевозчиков. «По нашим оценкам, минимум 50% всех автобусных перевозок — в «серой» или «черной» зоне, то есть компании либо перевозчики вообще не имеют никаких документов или прав возить людей, автобусы переоборудованы с грубыми нарушениями безопасности», — рассказал г-н Омелян.

Министр отметил, что на этой неделе во время его рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области было зафиксировано много фактов работы «черных» перевозчиков. Так, были зафиксированы случаи, когда «откровенно криминальные группировки» покрывают поездки в Россию.

Он добавил, что надеется на увеличение прозрачности в сфере транспортных перевозок благодаря внедрению электронного кабинета перевозчика.

Ранее стало известно, что каждый третий автобус в Украине опасен для пассажиров. Наиболее распространенные нарушения — трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр.