Сегодня 03 сентября 2018 года, 10:28

Фигурант дела о кибератаках с помощью вируса РЕТYА не понес реального наказания

З0 августа 2018 года Никопольским городским судом Днепропетровской области было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Н. по части 1 статьи 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) по фактам масштабных кибератак вируса РЕТYА (NОТ РЕТYА).

В судебном заседании обвиняемый Н. признал себя виновным полностью. Приговором суда от 30 августа 2018 года было утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины и обвиняемым в присутствии защитника.

Гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления и ему назначено согласованное сторонами наказание в виде одного года лишения свободы.

На основании статьи 75 УК Украины гражданин освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».