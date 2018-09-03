Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 сентября 2018 года, 10:28

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Фигурант дела о кибератаках с помощью вируса РЕТYА не понес реального наказания

03 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

З0 августа 2018 года Никопольским городским судом Днепропетровской области было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Н. по части 1 статьи 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) по фактам масштабных кибератак вируса РЕТYА (NОТ РЕТYА).

В судебном заседании обвиняемый Н. признал себя виновным полностью. Приговором суда от 30 августа 2018 года было утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины и обвиняемым в присутствии защитника.

Гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления и ему назначено согласованное сторонами наказание в виде одного года лишения свободы.

На основании статьи 75 УК Украины гражданин освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (1079) от 28/08/18 Свежий номер

Фармацевтика

№ 35 (1079)
Государство и юристы

Детский мир

Отрасли практики

Размер имеет назначение

Судебная практика

Добиться признания

Тема номера:

Базовая комплектация

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом