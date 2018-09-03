Фигурант дела о кибератаках с помощью вируса РЕТYА не понес реального наказания

З0 августа 2018 года Никопольским городским судом Днепропетровской области было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Н. по части 1 статьи 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) по фактам масштабных кибератак вируса РЕТYА (NОТ РЕТYА).
В судебном заседании обвиняемый Н. признал себя виновным полностью. Приговором суда от 30 августа 2018 года было утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины и обвиняемым в присутствии защитника.
Гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления и ему назначено согласованное сторонами наказание в виде одного года лишения свободы.
На основании статьи 75 УК Украины гражданин освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год.
Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
Сохранить:
Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: