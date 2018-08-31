Сегодня 31 августа 2018 года, 19:15

Реформа судебной экспертизы лишит специализированные госучреждения большей части полномочий

На протяжении длительного времени продолжаются дискуссии относительно необходимости принятия проекта Закона «О судебной экспертизе и самоуправлении судебных экспертов» №8223. На прошлой неделе Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности НАПрН Украины опубликовал инфографику, визуально очертив в ней самые существенные и необходимые изменения и подчеркнув, таким образом, важность инициативы для сферы судебной экспертизы.

Подробнее об указанных изменениях и экспертных мнениях относительно того, можно ли считать инициированные нормы позитивными, вы можете прочитать в статье «Алгоритм лишения» в газете «Юридическая практика» №36.