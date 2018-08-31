Сегодня 31 августа 2018 года, 19:15

«При предоставлении налоговой консультации нужно быть готовым отстаивать свою правовую позицию в суде» — В.Андрусяк(MORIS GROUP)

Характерной особенностью украинского налогообложения является постоянное изменение регуляторного поля. Для юристов, как отмечает Василий Андрусяк, новый руководитель практики налогового права ЮФ MORIS GROUP, это открывает новые возможности, позволяя закрепиться в новых нишах и конкурировать с более опытными коллегами, поскольку каждый раз нужно по-новому осмысливать существующие структуры, искать новые подходы, предлагать принципиально новые решения для клиентов.

«По большому счету запросы те же, но многое зависит от изменений в регуляторном поле — чаще обращаются с вопросами, которые стоят на повестке дня. Например, в последнее время это вопросы валютного регулирования. Новый закон, все рассчитывают, что с нового года жить будут по-новому, как именно — никто толком не знает, подзаконная база только разрабатывается», — рассказал юрист.

О недавних законодательных инициативах, влияющих на налоговую практику, изменениях в запросах клиентов, спросе на креативность и нестандартные решения в налоговом консалтинге читайте в интервью Василия Андрусяка «Юридической практике».