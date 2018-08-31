Названо имя нового заместителя Главы Администрации Президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал два указа, касающихся кадровых вопросов. Речь идет об Указе №265/2018 и Указе №266/2018 от 31 августа с.г., опубликованных на сайте главы государства.
Первым из указанных актов предусматривается уволить Дмитрия Шимкива с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины.
Вторым Указом на должность заместителя Главы Администрации Президента Украины назначен Сергей Марченко, в прошлом занимавший пост заместителя министра финансов Украины.
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