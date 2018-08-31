Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС планирует отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Deutsche Welle.
Более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов на летнее и зимнее время. В самом онлайн-опросе в истории ЕС приняли участие около 4,6 миллиона человек.
Юнкер сказал, что он будет настаивать на отмене перехода на летнее/зимнее время, и Еврокомиссия «примет решение по этому вопросу сегодня».
«Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем», — сказал г-н Юнкер.
Впрочем, воплотить это решение в жизнь быстро не удастся. Европейской комиссии необходимо согласовать это решение, и выдвинуть проект документа об отмене летнего времени. Европарламент и 28 стран-членов блока также должны утвердить документ.
Переход на летнее время был введен в Германии в 1980 году. Другие европейские страны ввели эту норму с целью экономии энергии даже раньше. С 2002 года изменение времени было урегулировано нормами ЕС.
Ежегодно государства — члены ЕС переводят стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.
В феврале в Европейском парламенте призвали пересмотреть процедуру изменения времени, заявив, что она может иметь «негативные последствия для здоровья человека». Многие граждане ЕС жалуются на то, что из-за перевода стрелок часов у них нарушен биоритм, возникают трудности со сном, появляется раздражение и снижается концентрация.
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