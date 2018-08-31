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Сегодня 31 августа 2018 года, 17:32

АМКУ проводит проверку в отношении гор- и облгазов из-за закупки счетчиков

В Антимонопольный комитет Украины поступили заявления от субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке реализации счетчиков природного газа для населения, относительно возможных признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов газораспределельных сетей (ГРС). Об этом сказано на сайте АМКУ.

По результатам рассмотрения указанных заявлений установлено, что при проведении тендеров на закупку счетчиков природного газа для потребителей операторы ГРС предоставляли конкурентные преимущества одним субъектам хозяйствования перед другими. Вместе с тем общества отказывали потребителям в установке счетчиков природного газа производства одних субъектов хозяйствования, взамен предлагая счетчики другого производителя.

Такие действия операторов ГРС могут привести к ограничению конкуренции на рынке реализации счетчиков природного газа и к ущемлению интересов потребителей.

В связи с указанным распоряжениями государственного уполномоченного АМКУ начато рассмотрение дела по признакам нарушения ПАО «Винницагаз», ПАО «Ивано-Франковскгаз», ПАО «Днепрогаз», ПАО «Львовгаз», ПАО «Харьковгоргаз», ПАО «Сумыгаз», ПАО «Черниговгаз» и ПАО «Черновцыгаз» законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке по распределению природного газа.

Сейчас Комитетом осуществляется сбор и анализ доказательств по делам.

«Одновременно Комитетом проводится исследование соответствия действий других операторов ГРС законодательству о защите экономической конкуренции», — говорится в сообщении.