«Глава Совмина» оккупированного Крыма обратился в столичный суд

Как передает «УП», подконтрольный Кремлю «глава Совета министров» Крыма Сергей Аксенов просит Окружной административный суд Киева отменить решение СНБО о введении санкций против него.
Об этом сообщает пресс-служба суда 31 августа 2018 года.
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Сергея Аксенова к Совету национальной безопасности и обороны Украины, третьи лица — Президент Украины Петр Порошенко, Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины», — сообщают в суде.
Истец просит суд признать противоправным и отменить решение СНБОУ «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции».
Отмечается, что в настоящее время суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому административному делу.
В мае 2018 года Совет национальной безопасности и обороны на три года ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.
Сергея Аксенова обвиняют в государственной измене среди лиц, которые на протяжении февраля-марта 2014 года, находясь на территории Крыма, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней.
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